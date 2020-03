De tijden zijn veranderd en daardoor verandert de radio mee. Dat stelt Laurens Borst, die binnenkort afzwaait als zendermanager van NPO Radio 1, in het NRC. De publieke zender voerde de afgelopen jaren de nodige wijzigingen door, waaronder de komst van een nieuw middagprogramma begin dit jaar. “Dat vinden sommige mensen niet leuk, natuurlijk niet, dat weet je, als je zendermanager bent.”

De komst van het programma ‘Stax & Toine’ tussen 14:00 en 16:00 uur kon rekenen op veel kritiek, ook binnen Radio 1. Zo zei presentator Lara Rense: “Het is Hilversumse logica, die valt soms niet te begrijpen.” Laurens Borst: “Ik heb hier aan de muur een spreuk. Je kunt geen omeletje bakken zonder een eitje te breken. Je maakt altijd iets kapot als je iets verandert.”

Radio en podcasts

Verandering is ook noodzakelijk vanwege de toenemende populariteit van podcasts, stelt Borst. De publieke zender heeft al 85 podcasts. “Nu de podcast definitief is doorgebroken, moet je je afvragen wat je nog op de zender brengt en wat er on demand beschikbaar is. We hechten veel belang aan deze nieuwe manier van audioverspreiding.”

De afzwaaiende zenderbaas wijst op de verschillen tussen radio en podcast: “Een podcast wordt met meer aandacht beluisterd, daardoor is de luisterkwaliteit hoger en hij is duurzamer, hij blijft online staan en kan na twee jaar nog interessant zijn. Zender en podcasts worden steeds meer gekoppelde merken.”

