Wild FM is gestart met een nieuwe programmering. Vooral in de avond en in het weekend zijn er wijzigingen en komen er meer gepresenteerde programma’s. “De show van Bas van Teylingen en Jesper Kleijnen op donderdag heeft het goede voorbeeld gegeven”, zegt programmaleider Coen Bom. Vrouwen zijn er in de nieuwe programmering amper te vinden.

Wisselende presentatoren zullen de avond gaan invullen. Michiel Zwartepoorte op maandag en woensdag en op dinsdag zullen Mark van Dale en Marek Dębickie de samenwerking weer oppakken, nadat zij jaren de ochtendshow deden bij Paradise FM op Curaçao. Op donderdagavond gaat Peter Gelderblom ‘Let’s Dance Classics’ maken met oude discomuziek.

Dylan Beukenkamp wordt de nieuwe presentator op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur. Dat tijdslot was non-stop. Hij deed al een aantal dagen per week de avondshow van 18.00 tot 20.00 uur.

Weekend

In het weekend verwelkomt de commerciële regionale zender nieuwe namen als Elmer de Winter & Rianne Besters, Dave Jongen en zal de zaterdagavond worden aangevuld met Eric van Kleef (‘Clubbin’ van 22.00 – 00.00 uur) en dj Roger Sanchezvan middernacht tot 02.00 uur.