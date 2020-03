Het middagprogramma van Ruud de Wild op NPO Radio 2 staat vanmiddag in het teken van huiselijk geweld. De middagjock zegt ‘diep geraakt te zijn’ door het programma van zijn vriendin Olcay Gulsen, die voor NET5 een serie maakte over huiselijk geweld. “Maar dit is veel groter dan een privé-promotie. 1 miljoen mensen in Nederland krijgen jaarlijks te maken met huiselijk geweld”, aldus Ruud.

Eerder behandelde de Radio 2-dj al het thema huiselijk geweld in zijn programma. “We krijgen echt het ene verhaal na het andere binnen”, zei hij toen. Vanmiddag is tussen 16:00 en 18:00 uur de speciale thema-uitzending te horen. “Elke zes minuten komt er een melding van huiselijk geweld binnen bij de instanties. Daar moeten we iets aan doen.”

Foto: KRO-NCRV