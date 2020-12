Toine van Peperstraten begon in januari samen met Dionne Stax aan een nieuw middagprogramma op NPO Radio 1: ‘Stax & Toine’, dat van 14:00 tot 16:00 uur te horen is. Toine viel dit jaar tevens regelmatig in bij zijn ‘oude’ zender NPO Radio 2.

Hoe was 2020 voor je?

“Qua werk was het voor mij een zeer uitdagend en druk jaar. Ik combineer mijn radiowerk met Fox Sports en dat maakte 2020 op sommige gebieden wel erg druk. Het was ook een jaar waarin we veel hebben moeten schaven. Dionne en ik raken steeds beter op elkaar ingespeeld en er is met veel vaste items ook steeds meer herkenbaarheid.”

Jullie kregen de opdracht om de middag van NPO Radio 1 te verjongen. Lukt dat?

“We zijn inmiddels een jaar bezig en ik heb het idee dat het programma aardig staat. Met ‘Stax & Toine’ zijn we een nieuwe weg ingeslagen op NPO Radio 1: een soort magazine, waarin wat meer muziek te horen is. Verder vragen we regelmatig de mening van de luisteraar en schakelen we soms wat sneller van onderwerp naar onderwerp.”

“Met ‘Stax & Toine’ zijn we een nieuwe weg ingeslagen op NPO Radio 1”

Je viel dit jaar ook regelmatig in op NPO Radio 2. Lonkt muziekradio nog sterk?

“Absoluut, dat zal ook nooit verdwijnen. Het was geweldig om afgelopen zomer een aantal weken het Top 40 Hitdossier te doen. Iedere dag naar een hitparade uit de jaren 70, 80 of 90. Een geweldige trip down memorylane.”

Was was voor jou het radiomoment van het jaar?

“Het binnenrijden van een auto in de radiostudio van de lokale omroep in Den Helder. Legendarisch waren ook de woorden van de presentator van dienst: ‘Ho ho ho, dat gaat hier niet goed’. Gelukkig is niemand gewond geraakt.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2020?

“Toch wel de transfer van Giel Beelen van Radio Veronica naar NPO Radio 2. Dat hij een prominent tijdstip bij een prima zender verruilt voor een nachtelijk avontuur bij een publieke, was toch een verrassing.”

“De transfer van Giel Beelen naar Radio 2 was de grootste verrassing”

Wat verwacht van je van 2021?

“Ik hoop dat ‘Stax & Toine’ steeds meer ingeburgerd raakt. Verder denk ik geen opmerkelijke transfers. Edwin Evers zal zich nog nergens aan verbinden en ik verwacht een lichte wederopstanding van 3FM.”

Wie er in november 2021 marktleider?

“Radio 2. De Top 2000 zal de zender weer een boost geven. Ik denk wel dat Qmusic er dicht bij zit, maar het nieuwe is er in 2021 weer een beetje af. Ik verwacht ook dat Radio 10 weer sterk jaar heeft.”

Foto: AVROTROS | Elvin Boer