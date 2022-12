Sander Hoogendoorn maakte dit jaar de overstap van NPO 3FM naar Radio Veronica, waar hij in de avonduren te horen is.

Hoe gaat het bij Radio Veronica?

“Goed. De afgelopen meting zijn we behoorlijk gestegen en tot oudjaar zenden we ‘Het Basispakket van de Muziek’ uit: alle liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben, op alfabet.”

Verder is alles 180 graden anders, geen ochtend- maar een avondshow, geen publieke maar commerciële radio en mijn hele dagindeling ziet er heel anders uit: de ochtend voor mezelf, waarin ik bijvoorbeeld lekker ga hardlopen, en ’s middags richting Hilversum om mijn programma voor te bereiden. Het is heel leuk om nu een programma te maken dat honderd procent over de muziek gaat.”

Ben je terugkijkend nog steeds blij met je overstap?

“Absoluut, ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk. Er werken bij Veronica veel leuke mensen die allemaal van muziek houden en de lijnen zijn lekker kort.”

Je collega Frank van der Lende noemde 3FM onlangs ‘538-light’. Hoe kijk jij nu naar je oude zender?

“Beetje als een ex-vriendin: superleuke tijden mee gehad, maar toch een beetje gek om af en toe der Instagram te checken. Maar vooral met veel liefde.”

2023 belooft, met de FM-veiling op komst, een spannend jaar te worden. Geldt dat ook voor jou, als een van de jongere radiomakers bij Radio Veronica?

“Ik denk dat het voor iedereen die werkt in de commerciële radio een even spannend jaar gaat worden. Ik ben er verder niet zo mee bezig en ik probeer m’n luisteraars er zeker niet mee lastig te vallen. Ik hoop dat over een tijdje iedereen zich weer lekker met z’n eigen stationnetje bemoeit.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2022?

“Oh, te veel om op te noemen. Coen & Sander uit elkaar, Frank Dane uit de ochtend, de FM-veiling, de nieuwe meting van de luistercijfers, mijn eigen overstap naar Radio Veronica. Radio: never a dull moment.”

Wat zijn je ambities op radioniveau voor 2023?

“Een baan houden.”

Foto: Ben Houdijk / Radio Veronica