Sander Hoogendoorn vertrok vorig jaar bij NPO 3FM, omdat hij het ‘niet meer voelde’. “Ik kon het niet meer. Ik kon het niet meer rechtbreien voor mezelf. Als ik het niet meer snap, kan ik het ook niet meer verkopen”, zegt hij in de podcast ‘De Broadcast’.

Sander moest in april 2022 stoppen met zijn ochtendprogramma op 3FM. Hij kreeg een tijdslot in de middaguren, maar bedankte uiteindelijk en vertrok naar Radio Veronica. Hoe hij nu naar 3FM kijkt? “Ik vind het moeilijk om 3FM in het huidige radiolandschap een plek te geven. Dat is ook een van de redenen dat ik weg wilde. Ik miste duidelijkheid over wat we maakten: wat is er bij ons te halen? Als je de McDonalds hebt, dan ga je er heen voor een vette hap. Maar wat was er bij 3FM te krijgen?”.

Hoogtijdagen

Als ‘oudgediende’ maakte Sander ook de hoogtijdagen van 3FM mee. Hij ging in 2011 bij de jongerenzender aan de slag en was in de jaren daarna op veel andere tijdstippen te horen. “Wat er met 3FM is gebeurd, was een perfect storm. Alles wat er mis kon gaan, zowel extern als intern, ging mis”, zegt Sander in de podcast. “Alle grote namen gingen weg of waren over hun houdbaarheid heen, zo werd gedacht. Coen en Sander, Gerard en Giel: zij hebben allemaal zo’n stempel gedrukt op de identiteit van 3FM.”

Een jong dj-team moest de ‘hele grote schoenen’ vullen, aldus Sander. “Vervolgens heb je een jongerenmerk dat wordt ingehaald door Spotify en Instagram: mensen konden ineens zelf muziek ontdekken. En intern werden er allemaal dingen geprobeerd om het tij te keren. Een nieuwe identiteit, veel meer urban, muziek op heel hoge rotatie. Later zijn we ineens weer wat anders gaan doen: veel alternatiever, meer wat KINK nu doet. En toen gingen we dat weer afzwakken.”

Het voelde volgens Sander als paniekvoetbal. “Dingen die zijn geprobeerd, maar zijn maar heel kort gedaan. En dan heb je nog een heel jong dj-team die die grote schoenen moet invullen, terwijl er om hen heen telkens van koers wordt veranderd.”

Niet meer vernieuwen

Had het allemaal voorkomen kunnen worden? Sander: “Je had ook op tijd dingen kunnen zien aankomen en op tijd die vernieuwing kunnen ingaan. 3FM liep lange tijd voorop: met sms, visual radio, appen. Maar als je vervolgens niet meer vernieuwt, dan loop je ineens heel snel achter de feiten aan.”

De oud-3FM-dj: “Ik weet heel goed wat er allemaal mis is gegaan, maar ik heb ook niet de oplossing nu. Anders was ik er wel gebleven.”

