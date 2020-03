183 radiozenders hebben zojuist meegedaan met het initiatief van Sander Hoogendoorn om ‘You’ll Never Walk Alone’ te draaien. De plaat was om kwart voor negen op alle deelnemende zenders te horen; van BBC Radio 1 en 2 in Engeland, tot Studio Brussel in België, en veel andere, landelijke Nederlandse radiostations.

Sander kwam eerder deze week in zijn ochtendshow op NPO 3FM met het idee voor het gezamenlijk uitzenden van dep laat. Hij sprak met Radio 2-dj Jeroen Kijk in de Vegte, waarna steeds meer ochtendshows zich bij de actie aansloten.

‘Samen schouders eronder’

In Nederland deden alle publieke zenders mee (NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5), alle Talpa-stations (Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio), maar ook stations als Qmusic en 100% NL. De complete lijst is hieronder te zien.

Het initiatief voor het samen, gelijktijdig uitzenden van de plaat kwam naar aanleiding van de speech van Mark Rutte over het coronavirus. “We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten om eruit te komen. Met dit soort dingen gaat het gewoon over de grenzen van de zenders heen”, aldus de 3FM-dj.

Welke zenders deden mee?

Nederland

NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5, 100% NL, Radio 10, Radio 53, QMusic,Sky Radio, Radio Veronica, Omroep Zeeland, WOS Radio, Omroep Weert, Oog Radio, RTV Utrecht,

Radio Gouwestad, Radio Ultiem, Slos omroep, Omroep Gelderland, KX, Haarlem 105, RTV Albrandswaard, Omroep Flevoland, Siris (someren), Granprix Radio, RPL Woerden, RTV Focus Zwolle, AVULO – Algemene Vughtse Lokale Omroep, KINK, Jumbo radio, Omroep West, RTV Rijnmond, Sunrise FM, RTW FM WADDINXVEEN, Studio Alphen, Den Haag FM, BNR Nieuwsradio, Zuidwest FM, 076Radio.nl,

Veluwe FM, RTV Parkstad, Shine Radio, Radio Oost, Wild FM, Roudandsound Radio

Luxemburg

Radio 100.7, Radio Latina Luxembourg

Duitsland

WDR 2, WDR 4, 1Live, SWR3, RBB Radio Eins, hr3, YOU FM, Deutschlandfunk Kultur, Bayern 2, Antenne Niedersachsen in Hannover Duitsland, Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb), MDR1, MDR Kultur (maybe), NDR 1, Radio Osnabrücks

Spanje

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (RNE), Radio Clásica, Radio 3, Radio 1 Mallorca, JammFM Radio Costa del Sol

Oostenrijk

ORF OE1, ORF OE3, ORF FM4, ORF Radio Burgenland, ORF Radio Kärnten, ORF Radio Niederösterreich, ORF Radio Oberösterreich, ORF Radio Steiermark, ORF Radio Salzburg, ORF Radio Tirol, ORF Radio Vorarlberg, ORF Radio Wien

België

Stubru, Radio 1, Radio 2, Joe, Willy, Qmusic, Klara, Nostalgie, NRJ, MNM, PURE, Classic 21, Radio Lifeline, BRF1, La Première and Vivacité, Radio Beverland

Engeland

BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 6, STAR Radio

Estland

Raadio 2

Bulgarije

Horizont – national, Hristo Botev – cultural, Radio Sofia – regional and for young people, Radio Shumen – regional, Radio Burgas- regional, Radio Varna – regional,

Finland

Yle Vega, Yle X3M

Litouwen

Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3 – Classics, Latvijas Radio 4 – Домскаяплощадь, Latvijas Radio 5 – pieci.lv, LRT RADIJAS, LRT KLASIKA

Slowakije

Radio Slovensko, Radio Devin, Radio_FM, Radio Patria, Radio Regina West, Radio Regina East, Radio Regina Central Slovakia

Roemenië

Radio Romania News, Radio Romania Culture, Radio Romania Music, Radio Romania Village Antenna, Radio Targu-Mures, Radio Cluj, Radio Timisoara, Radio Iasi, Radio Craiova, Radio Constanta,

Radio Resita, Radio Romania Brasov FM, Radio Bucuresti FM, Radio 3 net

Georgië

Georgian Radio (Georgian Public Broadcaster), Georgian Radio Music (Georgian Public Broadcaster), Radio Ajara, Fortuna, Fortuna+, Autoradio, Ardaidardo, Radio Utsnobi, Radio Positive, Radio Commersant, Radio Maestro, JAKO FM, LIFE FM, “Shokoladi”, Radio “Kalaki”, Radio Vinyl, Radio Georgian Vinyl, GIPA Radio,

Portugal

Channel Antena 1 (Main Full Service ), Antena 3 (Alternative Pop Channel ), RadioZigZag (Kids Radio Digital Station )

Polen

Czwórka Polskie Radio

Turkije

LigRadyo, Trt Radyo

Curacao

Paradise FM

Zwitserland

Radio SRF 3, Espace 2, La 1ère

Denemarken

P1, P3, P4, P6 BEAT

Ierland

RTE Gold, RTE’s oldies channel, RTE 2FM

Frankrijk

FIP Radio France

Cyprus

RIK Classic, Deejay 93.5

Bosnië en Herzegovina

BH Radio 1

Noorwegen

Radio 102

Slovenië

VAL 202

Italië

RAI Radio 1

Moldavië

Radio Moldova

Montenegro

Radio 98 (RCG2)

Zweden

Cityradio Varmland

Tsjechië

Hitradio City, 93.7 FM

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede