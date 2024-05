Niek van der Bruggen is de vierde dj die in een jaar tijd de ochtendshow van Radio Veronica voor zijn rekening neemt. Totdat Gerard Ekdom in september begint zal hij drie maanden lang tussen 6:00 en 9:00 uur te horen zijn. Joost van der Stel en Lisanne Bronkhorst blijven de stabiele factoren in de ochtend. Eerder viel Niek al in voor Rob Stenders en de afgelopen weken was hij van 18:00 tot 21:00 uur te horen.

Martijn Muijs is vanaf maandag van 19:00 tot 21:00 uur te horen, dan starten ook Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof met hun middagshow. Eerder werd al bekend dat Frank van der Lende de late avond voor zijn rekening neemt. Marisa Heutink en Sander Hoogendoorn krijgen een nieuwe plek in de dagprogrammering.

Nieuwe programmaschema

De volledige doordeweekse programmering is vanaf maandag als volgt:

05.00u – 06.00u: The Warming Up – Lisanne Bronkhorst

06.00u – 09.00u: Ook Goeiemorgen – Niek van der Bruggen

09.00u – 12.00u: Goud van Oud – Marisa Heutink

12.00u – 14.00u: Sander Hoogendoorn

14.00u – 16.00u: De Bonanza – Rob Stenders

16.00u – 19.00u: Wout & Frank – Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof

19.00u – 21.00u: Martijn Muijs

21.00u – 24.00u: Frank tot Laat – Frank van der Lende

Met de nieuwe programmering lijkt er bijna een einde te komen aan een periode waarin dj’s vaak van plek wisselden. Zo hebben Rick van Velthuysen, Frank van der Lende en Martijn Muijs een tijd de ochtendshow gepresenteerd. Ook in de middag- en avonduren is er regelmatig gewisseld.

Robbert-Jan van de Velde, programmadirecteur van Radio Veronica: “Met Marisa, Sander en Martijn op nieuwe plekken valt de puzzel steeds meer op zijn plaats en leggen we de stevige basis van de programmering zoals je die de komende jaren zult horen op Radio Veronica. We zijn daarnaast erg blij dat Niek de komende tijd de ochtendshow voor zijn rekening neemt.”

Foto: Radio Veronica