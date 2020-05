WNL heeft vorig jaar alle zeilen bijgezet om het middagslot op NPO Radio 1 tussen 14:00 en 16:00 uur in te gaan mogen vullen. Uiteindelijk kreeg niet WNL, maar AVROTROS de uren. ‘Ondanks vele gesprekken tussen zender en omroep, door betrokkenen verschillend omschreven, bleek de animo voor een grotere rol van WNL op Radio 1 niet voldoende aanwezig’, schrijft WNL in het jaarverslag over 2019.

Toine van Peperstraten en Dionne Stax presenteren sinds begin dit jaar ‘Stax & Toine’ in de middaguren op Radio 1. ‘De voorstellen van WNL werden afgewezen, omdat de voorkeur uitging naar een ‘beter’ presentatiekoppel van omroep AVROTROS”, schrijft WNL. Opvallend, want juist Toine van Peperstraten werd overgenomen van WNL. Hij presenteerde al langere tijd ’t Wordt Nu Laat’ op NPO Radio 2.

Rechts geluid

WNL is teleurgesteld dat ze achter het net heeft gevist, en de uren naar AVROTROS gingen. ‘WNL meent dat het voor de verscheidenheid van de publieke omroep goed is, als ook een afzender met een vrolijk rechts geluid een dagelijkse plek op Radio 1 heeft. Het aanbod om twee uur dagelijks radio te maken bleek voor de zender niet haalbaar.’

WNL benadrukt dat het radio belangrijk vindt. ‘De liefde voor de radio zit diep bij WNL. En elk jaar opnieuw zien we dat ook nieuwe jonge journalisten bij de omroep het medium omarmen. Het is al vaker gezegd. Radio is snel, direct en er is tijd voor verdieping.’

