De NOS heeft de radiorechten verworven voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking en 2024 in Parijs. De omroep heeft een sublicentie gekregen van rechtenhouder Discovery voor radio, tv en online. Hiermee blijven de spelen te horen op NPO Radio 1.

“Het olympisch vuur blijft branden bij de NOS”, zegt Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS. “We hebben vorig jaar gemerkt wat het gemis van sport betekent voor de samenleving. Sport verbindt, socialiseert en enthousiasmeert. Dat we in de komende vier jaar drie Olympische Spelen voor iedereen in Nederland mogen uitzenden is goed nieuws. Voor het Nederlands publiek, maar ook voor de Nederlandse sport.”

Discovery

Bij Discovery zullen de Spelen volledig te volgen zijn via hun nieuwe streamingsdienst discovery+, Eurosport.nl en de Eurosport App Eurosport.com en op tv via Eurosport 1 en 2. Doordat Discovery alle digitale rechten behoudt, is discovery+ de enige bestemming waar ieder moment van de Olympische Spelen te zien is.

