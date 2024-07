NPO Radio 1 wordt vanaf aankomende vrijdag omgedoopt tot ‘RadiOlympia’, waarbij de zender bijna de hele dag in het teken staat van de Olympische Spelen in Parijs. De uitzendingen zijn dagelijks van 9:30 uur tot 23:00 uur te horen. Alleen het ‘NOS Radio 1 Journaal’ en ‘Met Het Oog Op Morgen’ blijven dus in het programmaschema staan tot 11 augustus.

RadiOlympia trapt vrijdagavond af met verslag van de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De presentatie vanuit Parijs is in de ochtend in handen van Jurgen van den Berg en Ghislaine Plag, in de middag van Robbert Meeder en Fleur Wallenburg, en in de avond van Joram Kaat, Eline de Zeeuw, en Jeroen Stomphorst.

Wedstrijdverslagen en updates

De verschillende omroepen – zoals NOS, Omroep MAX en EO – werken daarvoor met elkaar samen. “Met wedstrijdverslagen, updates en al het nieuws rondom de Spelen en de sporters. Uiteraard is er ook volop aandacht voor het reguliere nieuws in binnen- en buitenland”, aldus de zender.

Naast de uitzendingen vanuit Parijs, toert RadiOlympia dit jaar voor het eerst ook door Nederland. Presentatoren Jo van Egmond, Thomas van Groningen en Hans van der Steeg verdiepen zich samen met topsporters, coaches, familie en oud- en aanstormende Olympiërs elke dag in een andere Olympische sport. Dat varieert van handboogschieten in Horst, windfoilen op Almere Strand en boksen in Breda.

Luisteraars worden tevens aangemoedigd om mee te sporten en al hun prangende vragen te stellen aan de kenners. Ook wordt er op sommige plekken samen naar de Spelen gekeken. Op nporadio1.nl/radiolympia is te lezen waar RadiOlympia langskomt.

