Ongehoord Nederland (ON) wil maar al te graag programma’s maken op NPO Radio 1, maar de omroep wordt “categorisch geweigerd”. Dat schrijft ON in haar jaarverslag. “Onze grote ambitie om op een courant tijdstip uit te zenden op Radio 1 wordt, ondanks onze zeer dringende pleidooien aan de burelen te Hilversum, categorisch geweigerd.”

De verstandhouding tussen de NPO en ON is van meet af aan al niet goed. De omroep van Arnold Karstens kreeg meerdere waarschuwingen opgelegd vanwege het overtreden van de journalistieke code. Ook wilde de NPO de licentie van de omroep intrekken. In het jaarverslag haalt ON uit naar de NPO-zenderleiding. “Het gevecht met Hilversum beperkt zich helaas niet alleen tot de bestuurstafels. Ook in de programmering raakt de starheid van de NPO onze jonge omroep. Nergens is dat zichtbaarder dan bij de audiotak.”

‘Ongehoord’ kreeg weliswaar zendtijd op Radio 1, maar dan in de nachtelijke uren. “Radio 1-zendmanager Klaske Tameling gunt ons in 2023 welgeteld één uur lineaire radio op een normaal uitzenduur. (…) We krijgen tijdslots aangeboden diep in de nacht of op de vroege zondagochtend. Dat zijn geen tijden waarop onze achterban naar de radio luistert.”

Foto: RadioFreak.nl