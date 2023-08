Wilfred Genee is vanmiddag eenmalig te horen als presentator van de vrijdagmiddagshow van NPO 3FM. Tussen 16:00 en 19:00 uur vervangt hij Eddy Keur en presenteert hij ‘Keur in de Middag’.

Het is voor het eerst in ruim anderhalf jaar tijd tot Wilfred een programma presenteert op een muziekzender. Tot eind 2021 maakt hij samen met Rick Romijn en Niels van Baarlen de ochtendshow van Radio Veronica, maar daar stopte hij mee toen hij een dagelijkse talkshow ging maken op SBS6.

Wilfred valt eenmalig in voor Eddy, omdat hij naar eigen zeggen ‘groot fan’ is van de dj. “Toen ik klein was, was hij al een grote naam. Qua energie is er niemand beter dan Eddy op de radio.”

De tv-presentator is overigens niet helemaal gestopt met radio, hij maakt nog wel steeds ‘The Friday Move’ op BNR Nieuwsradio. Dat programma is voor de laatste week met zomerstop. Wilfred is dus al wel terug van vakantie, maar is eenmalig op vrijdagmiddag op 3FM te horen in plaats van op BNR.

Foto: Remko Modderkolk