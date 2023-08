Mattie Valk en Marieke Elsinga zullen ook de komende jaren de ochtendshow op Qmusic blijven presenteren. Het duo is inmiddels vijf jaar samen te horen en heeft een nieuw contract getekend voor meerdere jaren. Hoeveel precies zegt Qmusic er niet bij.

Mattie en Marieke begonnen in september 2018 samen met hun ochtendshow, nadat Qmusic een aantal andere combinaties met Mattie Valk had geprobeerd na het vertrek van Wietze de Jager in het voorjaar van 2017. Het programma groeide in korte tijd uit tot de best beluisterde ochtendshow van Nederland.

In een persbericht zegt Mattie: “Vijf jaar is voorbij gevlogen! We hebben veel overeenkomsten en ook minstens zoveel verschillen. We zijn allebei bij ooit Qmusic begonnen en lachen ontzettend met elkaar, maar denken over sommige dingen heel verschillend. Ik denk dat dat onze kracht is.”

Marieke vult aan: “Dat de klik er vanaf het begin was, was duidelijk, maar je moet ook groeien in wat je doet op de radio. Vijf jaar later heb ik het gevoel dat we allebei en samen heel erg gegroeid zijn. En de klik is er nog steeds. Dus dit gaan we met veel plezier nog jaren doen!”

De Dropping

Komende maandag keren Mattie & Marieke terug op Qmusic na hun zomervakantie. Mattie zal elke werkdag te horen zijn en Marieke vier dagen per week. De twee starten met een bijzondere actie: De Dropping, waarbij de twee om 6:00 uur los van elkaar starten op een onbekende plek en de studio moeten zien te bereiken.

Toen Mattie & Wietze hun vijfjarig jubileum vierden gingen ze een week lang geboeid aan elkaar door het leven. Niet lang daarna ging het duo uit elkaar, omdat Wietze overstapte naar Talpa terwijl Mattie last minute toch besloot om bij te tekenen bij Qmusic.

Foto: Qmusic