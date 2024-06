Wijnand Speelman vindt het onbegrijpelijk dat hij en Barend van Deelen in 2016 moesten stoppen als radioduo op NPO 3FM. “Ze hadden ons nooit uit elkaar moeten halen. Ze zeggen dat beste vrienden niet samen radio kunnen maken, maar wij hebben het tegendeel destijds bewezen. Zelfs Stevie Wonder had kunnen zien dat er meer potentie in onze samenwerking zat”, zegt Wijnand in De Telegraaf.

Opmerkelijk is dat Barend het niet met Wijnand eens is. “Ik denk juist dat het goed is dat we ieder ons eigen pad zijn gaan bewandelen. We hebben ons als solo-dj’s kunnen ontwikkelen tot wie we nu zijn”, zegt Barend in de krant.

De dj keerde in 2022 terug bij 3FM, nadat hij daarvoor zes jaar lang te horen was op Radio 538. “Toen ik in 2019 en 2020 een aantal maanden inviel bij ‘De Coen & Sander Show’, kwam ik erachter dat ik liever een middagshow wilde maken. Dat kon niet bij 538 omdat Frank Dane het tijdslot van Coen & Sander zou overnemen. Gelukkig bood 3FM mij wel de kans om die droom in vervulling te brengen”, vertelt Barend.

Herenigd als duo

Barend en Wijnand zijn weer ‘herenigd’ als radioduo, nu ze samen tijdens het EK Voetbal de ochtend- en middagshow op 3FM gaan maken. “Onze liefde voor de voetbalsport is groot”, zegt Wijnand daarover. “We zijn een maatschappelijke zender, dus we moeten midden in de maatschappij staan.”

Foto: NPO 3FM