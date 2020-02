Gaan de streamingsdiensten ooit de radio overnemen? Gerard Ekdom denkt – en hoopt – van niet. “Het is toch de verrassing. Je kunt wel je eigen lijstje aanzetten, dat is lekker, maar het is niet spannend. De radio verrast. Je wordt geprikkeld door iets. Je hoort iets nieuws of je hoort iets ouds wat je nog niet kent. Of je hoort iets wat je lang niet gehoord hebt en herontdekt. Dat is de magie van radio.”

In de nieuwe podcast van Bert Kranenbarg kijkt Radio 10-dj Gerard Ekdom naar het radiolandschap en diens toekomst. “Ik denk dat radio altijd blijft. Ik hoop ook dat het altijd blijft, want dan heb ik altijd werk”, grinnikt hij.

Jukebox

Hans Schiffers, presentator van de ‘Arbeidsvitaminen’ op NPO Radio 5, noemt Spotify ‘ook gewoon een jukebox’. “Arbeidsvitaminen heeft de kracht van het moment. Je hoort echt iets waar over nagedacht is, met de hand gemaakt, wat je op Spotify niet kunt imiteren.”

Over podcasts zegt Hans: “Ik vind het heerlijk dat er nu weer podcasts bestaan. Dat je achter de komma kunt luisteren naar een onderwerp dat heel diep graaft.”

Foto: Radio 10 | Jesaja Hizkia