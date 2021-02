Het vrijdagavondprogramma op NPO 3FM wordt vanaf 5 maart gepresenteerd door Wijnand Speelman en Rob Janssen. Afgelopen december maakten Rob en Wijnand tijdens 3FM Serious Request: The Lifeline voor het eerst samen radio en dat bleek een groot succes.

Rob: “Bij The Lifeline hebben we kunnen proeven van onze samenwerking. Dat was echt een feestje en smaakte naar meer. Ik heb er zin in om elke vrijdag met Wijnand en de luisteraars het weekend te beginnen!”

Wijnand vervangt Pieter Kok, die stopt met het programma. Kok werkt nu voor NH Radio. Wijnand: “Toen Rob mij vroeg om met hem dit programma te maken heb ik geen seconde getwijfeld. Ik kan niet wachten om bij Rob aan te sluiten op de vrijdagavond. De energie is eindeloos en Partij voor de Vrijdag wordt een vrijdag-overstijgend avontuur met ambities tot in de verste uithoeken van Nederland.”