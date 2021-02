Wie in Brabant is, ziet momenteel in bushokjes en andere buitenreclame het gezicht van Gerard Ekdom. De dj prijst in de abri’s Radio 10 Brabant aan. Opvallend, want zelf is de radiomaker niet op die zender te horen.

Volgens Radio 10 is het een bewuste keuze om Gerard in te zetten voor de reclamecampagne in Brabant. “In de uitwerking van de abri’s hebben we gekozen voor duidelijke herkenbaarheid van ons merk en combineren we radio-dj Gerard Ekdom met de bekende vormgeving van Radio 10”, zegt een woordvoerder.

Radio 10 Brabant vormt sinds eind 2019 de regionale editie van het Radio 10. Met deze constructie is het geluid van Radio 10, dat geen complete landelijke dekking heeft, ook in Brabant beter te ontvangen. Gerard is zelf niet te horen op de regionale Radio 10-zender; het station zendt non-stop muziek uit.

Foto: Radio 10 | Jesaja Hizkia