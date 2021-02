Bart van Gogh, jinglemaker en jarenlang ‘de stem’ van Sky Radio, zou het logisch vinden als 3FM haar FM-frequenties moet inleveren. “Ik vind het niet verstandig om zo’n heel duur FM-zendernet overeind te houden voor 3FM”, zegt hij in gesprek met Patrick Kicken. Moeten de frequenties dan naar NPO Radio 5? “Dat heeft niet per se mijn voorkeur, maar ik denk dat daar wel meer markt voor is.”

Al jaren gaan er geluiden om de FM-frequenties van 3FM te geven aan Radio 5, dat geen FM-pakket heeft. 3FM heeft het de afgelopen jaren moeilijk in de luistercijfers en als jongerenzender bereikt zij de doelgroep meer via online, luidt de redenatie.

‘Sterk merk’

“3FM is een probleem”, zegt Bart, die twaalf jaar lang de stationvoice was van Sky Radio en tegenwoordig vooral jinglemaker is. “Ik vind het jammer van het merk, het is een heel sterk merk. Ik behoor tot die twee procent die nog weleens luistert. Er zijn sommige dingen die ik absoluut niet kan aanhoren, maar ik luister vaak een paar uur per dag 3FM, ook om bij te blijven met nieuwe muziek.”

Bart benadrukt dat hij niet vindt dat 3FM opgeheven moet worden, zoals ook weleens geroepen wordt. “De publieke omroep moet blijven bestaan voor de pluriformiteit in de journalistiek. Daarmee houd je het medium overeind en ben je niet alleen afhankelijk van commerciële inkomsten. Ik denk dat dat heel belangrijk is om die radio sowieso gezond te houden. Je ziet dat dat in Amerika helemaal mis is gegaan.”

Onder meer Jeroen van Inkel, Bert Kranenbarg, Andries Knevel, Henk-Jan Smits en diverse mediabureaus lieten eerder al weten het een goed idee te vinden als de FM-frequenties van 3FM naar Radio 5 gaan.

Bekijk hieronder het gesprek met Bart van Gogh terug: