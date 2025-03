Classicnl is na deze maand alleen nog online te beluisteren. De uitzendingen via de kabel worden per 31 maart stopgezet, meldt de radiozender. Sinds anderhalf jaar is Classicnl al niet meer via de digitale radio (DAB+) te beluisteren.

Classicnl heeft een lange geschiedenis, maar de laatste jaren is het station steeds verder afgeslankt. Zo stapte de zender in 2023 uit het Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Classicnl heette eerder Classic FM, omdat het tot 2003 ook via de FM te beluisteren was. Op de zender worden voornamelijk klassieke muziek en jazz uitgezonden.

De radiozender, die bestaat sinds 1994, wisselde de voorbije jaren meerdere keren van eigenaar. Zo waren de Sky Radio Group en Telegraaf Media Group enige tijd eigenaar. Tegenwoordig valt het station onder Bakker Oosterbeek Beheer, een BV die gevestigd is in het Gelderse Renkum.