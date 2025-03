Arjan Snijders heeft gisteravond na bijna vier jaar zijn laatste programma gemaakt op Radio Veronica. De zender gaat het tijdslot anders invullen. “Het was een geweldig leuke tijd hier bij Veronica”, zei Arjan, die elke zaterdagavond ‘The 70s & 80-files’ presenteerde tussen 19:00 en 21:00 uur. De radio-dj was sinds 2021 te horen op Radio Veronica.

Het is nog niet duidelijk wie Arjan opvolgt in het weekend. De radiomaker, die ook de radiopodcast ‘Dit was de Radio’ presenteert, is niet de enige die stopt: eerder deze week maakte Frank van der Lende ook al zijn laatste radioprogramma op de zender, al blijft hij wel verbonden aan het station.

Foto: Radio Veronica