Henk Hagoort is benoemd tot toezichthouder bij de STER, de stichting die reclames verkoopt voor de publieke omroep. Daarmee keert Henk terug in het domein van de publieke omroep; tot september 2016 was hij de hoogste baas van de NPO. De topman vertrok naar Hogeschool Windesheim in Zwolle, waar hij nu bestuursvoorzitter is.

De STER heeft sinds 1 maart een Raad van Toezicht. Dat is het resultaat van een wetsvoorstel. De raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen STER. Henk Hagoort is voorzitter, de overige vier leden zijn Prisca Ancion-Kors, Alfred Levi, Agnes Schrijver en William Bontes.

Het oude Ster-bestuur – bestaande uit Wiet de Bruijn, Philip Alberdingk Thijm, Shula Rijxman, Jan Slagter en Deborah Cheng – is als gevolg van de wetswijziging per 1 maart afgetreden.

Foto: NPO