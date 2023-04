De Stichting Ether Reclame (Ster) heeft in 2022 40.134.000 euro opgehaald met het uitzenden van radioreclame. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting. In totaal werd via radio, tv en online bijna 232 miljoen euro omzet gemaakt.

Inkomsten van de Ster gaan niet rechtstreeks naar de publieke omroepen, maar naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Na aftrek van eigen kosten is 217 miljoen euro afgedragen aan het ministerie. Dat is 49 miljoen euro meer dan verwacht. Het ministerie kan het bedrag gebruiken voor de mediabegroting. In 2021 werd nog 187 miljoen euro afgedragen.

Welke radiozender wat heeft opgeleverd meldt Ster niet. Wel dat de omzet voor radioreclame is gestegen ten opzichte van 2021 en dat de opbrengst hoger is dan begroot. “In 2022 is de basisprijs voor radio verlaagd om de vraag en het aanbod meer met elkaar in lijn te brengen. Dit heeft geleid toteen hogere vraag, welke de prijsdaling meer dan gecompenseerd heeft.” In juli gaf Ster wel aan dat de hogere inkomsten vooral komen door de sterke prestaties van NPO Radio 2 en NPO Radio 5.

Luisteronderzoek

De Ster meldt ook dat er zes ton meer moest worden uitgegeven aan ‘data & insights’ (onderzoek). “Door een hogere bijdrage aan Stichting Audify en Screenforce als gevolg van de implementatiekosten voor het nieuwe NMO luisteronderzoek.”

