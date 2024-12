De politie heeft gisteravond opnieuw in moeten grijpen rond het Rodetorenplein in Zwolle, waar het Glazen Huis van NPO 3FM staat. Het plein was vol, maar toch wist een groep van enkele honderden mensen door de afzetting heen te brengen, meldt De Stentor. De politie greep in en moest paarden inzetten. Vorige week donderdag was dat ook al zo.

Het is erg druk rond het Glazen Huis. Volgens de NOS is dat succes vooral te verklaren doordat er nu iedere dag artiesten optreden op het plein. “De festivalsetting is waarschijnlijk een van de succesfactoren achter deze editie”, verklaart de omroep.

Megafoons

Het zorgt ervoor dat het plein regelmatig vol is. “We hebben vanavond veelvuldig gecommuniceerd via de radio, onze online-kanalen, de led-schermen in de stad en via megafoons dat het Rodetorenplein vol was en de entree niet meer geopend zou worden’”, zegt een woordvoerder van de NPO tegen het AD over de problemen van gisteravond. “Ondanks die boodschap is een deel van de bezoekers blijven staan, waardoor het druk bleef voor de entree. Een groepje bezoekers is daarna door de afzetting gebroken.”

Volgens de woordvoerder was er ‘continu nauw contact tussen de organisatie, de gemeente en de veiligheidspartners’. “Voor het welzijn van het publiek is op voorhand op deze situatie geanticipeerd. Na deze situatie keerde de rust terug en konden bezoekers genieten van de laatste podiumoptredens.” Al ging het niet veel later weer mis, omdat er met zwaar vuurwerk werd gegooid in de buurt van het plein.

Foto: NPO 3FM / Ben Houdijk