De commerciële radiowereld hield de afgelopen dagen zijn adem in. Want met de veiling van de commerciële FM-frequenties konden de stations zo maar hun FM-frequentie kwijtraken. Een ‘bloedbad’, zoals vooraf door sommigen voorspeld was, werd het niet. Nu de uitslag bekend is, halen veel mediabedrijven opgelucht adem. Het was een veiling die eigenlijk bijna niemand wilde. “Het is eigenlijk Noord-Koreaans.”

Nog altijd luisteren de meeste mensen via de FM naar de radio: zo’n 54 procent luistert op die manier. Het was een van de redenen voor KINK om naar de rechter te stappen, om daarmee af te dwingen dat de FM-frequenties niet ‘pas’ in 2025 geveild zouden worden. De zender kreeg gelijk van de rechter, waardoor na twintig jaar deze week de FM-pakketten weer onder de veilinghamer gingen.

KINK vond met het vervroegen van de FM-veiling alleen DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic, aan zijn zijnde. Andere stations die al op de FM uitzonden, wilden juist vasthouden aan 2025.

‘KINK grote verliezer’

Gisteren werd de uitslag van de veiling bekend: SLAM! en Sublime verliezen hun FM-frequenties. Volgens Erik de Zwart zijn niet die twee zenders, maar is juist KINK de grote verliezer van de FM-veiling. De zender greep immers mis voor een FM-pakket. “Kink heeft met vele rechtszaken deze veiling afgedwongen. Wat dat betreft is de advocatuur de echte winnaar”, zegt hij in De Telegraaf.

Volgens Erik heeft de radiobranche zich door de overheid ‘nogal tegen elkaar uit laten spelen’. “Net als in 2003 bij de vorige veiling. Ik vind dat niet de rol van de overheid. Daar zitten nog steeds mensen die uitmaken wat jij en ik mogen horen op de radio; ik vind dat heel Noord-Koreaans.”

De minister stelde juist dat door de FM-veiling nieuwkomers een kans krijgen. Het bedrag dat de commerciële zenders hebben neergelegd voor de FM-frequenties – bijna 153 miljoen euro – kunnen de stations volgens de minister ‘ruimschoots terugverdienen’, omdat de frequenties voor een periode van twaalf jaar geldig zijn.

Nieuwkomers

Volgens oud-radiomaker Patrick Kicken is KINK te vroeg geweest met het afdwingen van de FM-veiling. “Als ze daar iets meer geduld hadden gehad, dan hadden ze hun zaak beter kunnen voorbereiden en betere investeerders kunnen zoeken”, zegt hij in De Telegraaf.

De FM-veiling was volgens Radio 538-directeur Menno Koningsberger ook niet nodig: hij voorspelde vooraf dat er ‘geen serieuze nieuwkomers’ zouden zijn. Dat bleek niet helemaal waar: Financial News Radio is vanaf 1 september een nieuwe speler op de FM-band.

Foto: Qmusic