Op de nieuwe Amsterdamse zender 247Spice moeten vooral vrouwelijke dj’s komen, stelt de initiatiefnemer. Onder andere Mounira Mansour, bekend van de serie SpangaS en Life is Beautiful op RTL4, zal te horen zijn. Mounira: “Wat ik zo fijn vind aan 247Spice is dat dit een zender is die niet overruled wordt door voornamelijk mannen. Ik ben vaker gediscrimineerd maar hier kan ik mezelf zijn.”

Op 2 maart starten de gepresenteerde programma’s op de zender. Ook Romy Stuik, internationaal model, miss en dierenactivist zal achter de microfoon te vinden zijn. Romy: “Ik kan niet wachten bij om bij 247Spice veel te beleven, en de luisteraars te inspireren met grappige anekdotes, goeie verhalen en natuurlijk aanstekelijke muziek.”

Oprichter is een man

Oprichter van 247Spice is Radio 538 en Wild FM-dj Koen van Tijn. “We bouwen een echt Amsterdams radiostation. Een zender die de hartslag van Amsterdam laat horen. Bovendien is het complete onzin dat er niet genoeg vrouwelijke dj’s te vinden zouden zijn. Het barst van het vrouwelijk talent en dat gaan we laten horen ook op 247Spice.”

Het radiostation is niet de eerste die roept dat er meer vrouwen op de radio moeten. In 2013 zei toenmalig zendermanager Kees Toering van Radio 2 dat hij weinig vrouwen kon vinden. De evenementenzender Kermis FM stelde dat er genoeg geschikte vrouwen zijn.

Twee jaar later constateerde het Commissariaat voor de Media dat er te weinig vrouwen bij de NPO op zender waren. 3FM beloofde weer twee jaar later meer vrouwen op zender te laten. En afgelopen week constateerde Eric Corton ook nog dat er te weinig vrouwen op de radio zijn.

Ochtend- en middagshow

De uitzendingen van 247Spice komen vanuit ‘startup community B. Amsterdam’. Er komt een ochtend- en middagshow. “247Spice richt zich op de jong-volwassen Amsterdammer, Millennials en Gen Z en is het enige onafhankelijke FM station dat zich specifiek op de Amsterdamse stadsregio richt”, aldus de zender zelf.

247Spice is onderdeel van de 247streaming groep, een media onderneming met digitale radiokanalen, podcasts en videoproducties. Het bedrijf probeert nieuwe vormen van reclames uit.