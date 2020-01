Het nummer ‘Valerie’ van Amy Winehouse en Mark Ronson is de meest gedraaide plaat van het afgelopen decennium (2010-2019) op de Nederlandse radio. De plaat was de laatste tien jaar ruim 13.000 keer te horen op de landelijke en regionale radio.

Dat blijkt uit cijfers van SoundAware. Dat bedrijf registreert onder meer voor de muziekindustrie welke nummers er veel gedraaid worden op de Nederlandse radio. Op nummer twee van meest gedraaide platen in de ‘tens’ staat ‘Rolling In The Deep’ van Adele, gevolgd door Gotye’s ‘Somebody That I Used To Know’.