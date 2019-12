Chazia Mourali gaat een maandelijks programma maken voor PowNed op NPO Radio 1. Iedere vierde zaterdag van de maand is ze tussen 15:00 en 16:00 uur te horen met Goed Ingelichte Kring. “Een panel van goed geïnformeerde vrouwen geeft messcherp commentaar op de actualiteit onder leiding van Mourali”, aldus de NPO.

Het is een van de nieuwe programma’s in het nieuwe jaar op de publieke nieuws- en sportzender. Van maandag tot en met donderdag presenteren Dionne Stax en Toine van Peperstraten van 14:00 tot 16:00 uur het nieuwe programma Stax&Toine. Op vrijdag is op dit tijdstip Humberto Tan te horen met Humberto. Om deze programma’s mogelijk te maken moet Nieuws&Co van de NOS/NTR een uur inleveren, iets wat bij veel oud NOS-collega’s van Dionne Stax kwaad bloed zette.

Dionne Stax kijkt ernaar uit om radio te gaan maken: “Stax&Toine wordt een spannende ontdekkingsreis.” Toine van Peperstraten vult aan: “Ik vind het mooi dat we niet alleen de deskundige aan het woord laten, maar ook de luisteraar zelf en gasten die iets bijzonders gaan doen. Dionne en ik zijn aan elkaar gewaagd, dus dat wordt erg leuk”

Humberto Tan gaat in Humberto (AVROTROS) elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur op zoek naar de diepere lagen bij het nieuws. Tan: “Als je als metafoor stelt dat nieuws vaak een weerbericht is, dan wil ik het over het klimaat hebben. Wat zijn de bepalende momenten in een ontwikkeling, wanneer kun je van een doorbraak spreken? Pas als je uitzoomt, zie je de grotere verbanden.” Naast interviews met mensen uit het nieuws vormen gesprekken met vaste gasten, muziek en een vooruitblik op het weekend wezenlijke onderdelen van het programma.

Programma over podcasts

Mischa Blok gaat vanaf januari in de nacht het programma Miss Podcast maken voor AVROTROS. Tussen 01:00 tot 02:00 uur wil ze met persoonlijke gesprekken voeren waarbij geluiden en podcasts centraal staan. Radio zonder draaiboek die ontroert, verwart, doet schaterlachen en bij vlagen ontspoort. Aan dit programma is ook de podcast Vink gekoppeld, waarin Vincent Bijlo, Mischa Blok en Stan Putmans nieuw uitgekomen podcasts bespreken en luistertips geven.

In Hilversum Uit (NTR) gaat Petra Grijzen met de gele NPO Radio 1-bus drie zaterdagen per maand van 15:00 tot 16:00 uur het land in. De bus staat op een plein ergens in Nederland voor een levendige radioshow met actuele gesprekken, persoonlijke verhalen, muziek en dichtkunst en speciale aandacht voor de lokale blik op de actuele stand van het land.

Grote rol AVROTROS

De AVROTROS krijgt een grote rol op het vernieuwde Radio 1. EenVandaag blijft ook te horen, maar verhuist naar 16:00 tot 17:00 uur. “Duiding en achtergronden bij gebeurtenissen waarbij de menselijke maat centraal staat, met onder anderen politiek commentator Joost Vullings, Gijs Rademaker van het EenVandaag Opiniepanel en online journalist Lammert de Bruin.” De presentatie is in handen van Suzanne Bosman.

Nieuws en Co (NOS/NTR) levert dus een uur in en is elke werkdag te horen van 17:00-18:30 uur.

In de nacht van zaterdag op zondag is op Radio 1 van 01:00 tot 01.30 uur Synaps Radio (BNNVARA) te horen. Synaps Radio is onderdeel van Synaps, het nieuwe platform voor onderzoeksjournalistiek uit het buitenland. Presentatie is in handen van Thomas Loudon.

De Verhalen (ook in de nacht van zaterdag op zondag, 01.30-02.00 uur), omroep wisselt per serie. Wekelijks audiodrama van eigen bodem, in korte of langere series.

Foto: RadioFreak.nl