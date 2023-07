Financial News Radio zal binnenkort een nieuw radiostation lanceren in Nederland. Het bedrijf wist een FM-frequentie in de wacht te slepen bij de frequentieveiling. “Het station zal een fris radioconcept brengen dat gericht is op het informeren van het Nederlandse jonge publiek met betrekking tot financieel nieuws en zakelijke ontwikkelingen”, zo laat het bedrijf weten. Er werd 6,1 miljoen euro betaald voor het FM-pakket.

Als Station Manager is Jeremie Godreche aangesteld om het radiostation te leiden. Hij is enthousast over zijn benoeming als Station Manager. “Ik ben opgetogen en klaar om de Nederlandse markt te veroveren met een nieuw radioconcept. Financial News Radio zal een verfrissende benadering bieden van financieel nieuws en zakelijke inzichten, en ik kijk ernaar uit om onze luisteraars te betrekken en te informeren.”

Wanneer het station van start zal gaan is niet duidelijk, alleen ‘dit najaar’. Het komt dan op het FM-pakket waar nu nog Sublime op zit. Tegen het FD zegt oprichter Joost Zuurbier dat hij over zes weken details over zijn zender kan onthullen.

BNR

De 51-jarige Zuurbier richtte ooit het onlinebedrijf Dot TK op, dat gratis domeinnamen aanbood via het tropische eilandenrijkje Tokelau. Dit avontuur ging gepaard met claims en criminelen die de gratis tk-domeinen misbruikten. Tegen Quoot zegt hij dat BNR niet in de weg wordt gezeten. “‘We hebben contact met BNR en we gaan elkaar niet in de weg zitten. We focussen ons op een andere doelgroep.”

Foto: Financial News Radio