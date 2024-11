Nico Silvius, eigenaar van onder meer RadioNL en Vibe Radio, is niet te spreken over NPO Blend. Dat is een ‘experimentele zender’ van de NPO, die het wil uitbouwen tot vast station op DAB+ en online. “Het is van de idiote dat de NPO de zoveelste radiozender in de lucht gaat brengen, gaat promoten, groter gaat maken en een herhalingszender gaat worden voor de urbanmuziek”, zegt Nico in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Op Blend is r&b, afro, soul en hiphop te horen. De NPO hoopt met die zender een nieuw publiek te bereiken. “Het lijkt wel alsof er een gigantische geldboom in Hilversum staat, op het Media Park”, zegt Nico Silvius in de podcast. “Alsof er nog niet genoeg radiozenders in Nederland zijn. Iedereen moet uit diezelfde vijver vissen. NPO: wees verstandig, stop ermee en ga je geld besteden aan goede radioprogramma’s die er toe doen.”

Oneerlijke concurrentie

De NPO zei eerder Blend te zien “als een vervolg voor het publiek dat opgegroeid is met NPO FunX en nu volwassen geworden is en anders verloren zou gaan voor de NPO”.

Nico, die met zijn commerciële regionale radiostations geld moet betalen om uit te mogen zenden op FM en DAB+, daarop: “Blend wordt een herhalingszender met allemaal hits van vroeger, met een paar gepresenteerde programma’s per dag van radio-dj’s die toevallig over zijn.” Zijn oproep: “Niet doen, geldverslindend en vooral oneerlijke concurrentie.”

