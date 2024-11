Het is een traditie: in de kerstperiode promoot Sky Radio de eigen radiozender door een Kersttram te laten rondrijden. De tram rijdt al sinds 1995 door de drie grote steden. In welke steden hij rijdt wisselde regelmatig, maar voor het derde jaar op rij zijn dat dit jaar Amsterdam en Den Haag. Daarnaast komt er dit jaar een derde tram bij in Madorudam.

In opdracht van Sky Radio heeft Madurodam een miniatuurversie van de tram gemaakt. Die is daar vanaf vandaag te zien. Morgen gaan de grote Kersttrams in Amsterdam en Den Haag weer rijden. Sinds gisteren noemt Sky Radio zichzelf weer een maand lang ‘The Christmas Station’ en is er non-stop kerstmuziek te horen.

“De Sky Radio Kersttram is al bijna dertig jaar een begrip in Nederland en brengt met een gigantische kerstmuts, duizenden lampjes en non-stop kersthits in de tram de kerstsfeer in diverse steden.”, aldus Sky Radio.

Foto: Sky Radio / Annemieke van der Togt