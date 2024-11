Omroep Max krijgt er in januari een tweede bestuurder bij naast Jan Slagter. Dit vertelde Jan gisterenavond in het programma ‘Van Roosmalen & Groenteman’ op NPO3. Volgende maand brengt de omroep naar buiten wie de tweede bestuurder zal worden.

Momenteel is Jan Slagter directeur-bestuurder van Omroepvereniging MAX. Eerder kondigde hij aan om aan het einde van het jaar te stoppen als bestuurder. Dit is nu omgezet in het toevoegen van een tweede bestuurder.

Oprichter

In 2002 besloot Jan om Omroep MAX op te richten. Hij was van mening dat er weinig gedaan werd voor ouderen op radio en televisie en nam het heft in eigen handen. De omroep groeide uit tot een omroep met meer dan 400.000 leden.

Foto: Elvin Boer/MAX