Radio Veronica krijgt er flink meer marktaandeel bij en klimt daarmee naar de top tien van best beluisterde radiostations. De zender krijgt er in een week tijd 0,7 procentpunt marktaandeel bij; de hoogste stijging van alle stations. Radio Veronica komt uit op een marktaandeel van 4,2 procent. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 45.

De programmering van Radio Veronica ging dit jaar flink op de schop, met onder meer de komst van Gerard Ekdom in de ochtenduren, en Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof in de middag. In de doelgroep 20-49 jaar zijn er in een jaar tijd fors meer luisteraars bijgekomen, bleek vorige week uit de doelgroepcijfers.

Na Veronica stijgt Sky Radio het hardst in de weekcijfers: het station krijgt er 0,5 procentpunt marktaandeel bij. Radio 10 levert juist weer in (-0,6 procentpunt), net als concurrent JOE (-0,2 procentpunt). NPO Radio 2 blijft stabiel marktleider, al wordt het gat met de nummer twee, Qmusic, wel iets kleiner.