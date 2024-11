De NPO is een campagne gestart samen met alle losse omroepen. ‘De plek van ons allemaal’ is gestart via alle kanalen van de publieke omroep. De campagne bestaat uit ruim 100 herkenbare en bepalende fragmenten die de geschiedenis van de publieke omroep laten zien en heeft als doel een scherper profiel te geven aan de waarde van de publieke omroep voor de Nederlandse samenleving.

Taco Zimmerman, algemeen directeur AVROTROS, namens alle dertien omroepen: “Deze campagne tovert een glimlach op het gezicht van iedere Nederlander. Deels door de nostalgie, maar juist ook door de vele belangrijke momenten uit baanbrekende programma’s van toen en nu. De publieke omroep is de plek voor betekenisvolle impact en maatschappelijke relevantie. Waar makers vrijheid krijgen, waar ruimte is voor nieuwe ideeën en waar talent de kans krijgt zich te ontwikkelen. De publieke omroep is van iedereen en voor iedereen. En dat zie je.”

Charelle Akihary, directeur publiek & marketing NPO: “Veel van de momenten en programma’s in de campagne hebben mensen samen beleefd. Deze verbinding blijft centraal staan in alles wat we doen. Ik ben er ongelooflijk trots op dat we deze campagne samen met medewerking van álle dertien omroepen hebben ontwikkeld; voor het eerst en daarmee uniek in de geschiedenis van de publieke omroep. De publieke omroep is veelzijdig en pluriform, met verhalen vanuit verschillende perspectieven die het waard zijn om verteld te worden. Een unieke plek met een duidelijke rol binnen onze democratie die we moeten koesteren. En dit deel van campagne is slechts het begin; volgend jaar komt er een vervolg waar we heel Nederland op een speciale manier nóg meer bij de publieke omroep gaan betrekken.”

De campagne is gemaakt door alle omroepen en Global creative studio D8.

Foto: NPO