Nicolette de Wolf wordt vanaf 1 januari 2025 de tweede bestuurder van Omroep MAX. Ze zal als mediadirecteur het bestuur vormen met Algemeen directeur Jan Slagter. Eerder werd al duidelijk dat er een tweede bestuurder bij zou komen.

Voor de omroep is Nicolette geen onbekende, ze is al zeven jaar verbonden aan Omroep MAX als Hoofd TV. In het verleden was zij onder meer eindredacteur en uitvoerend producent bij diverse productiemaatschappijen en omroepen. Nicolette kijkt uit naar haar nieuwe rol: “Omroep MAX is dankzij Jan Slagter een van de mooiste publieke omroepen van Nederland. De afgelopen jaren heb ik al met hartstocht en enthousiasme met hem samengewerkt. Ik zie ernaar uit om met dezelfde gedrevenheid, in een nieuwe rol, die samenwerking voort te zetten.”

Directeur Jan Slagter: “De groei van Omroep MAX rechtvaardigt een uitbreiding van het bestuur. Nicolette de Wolf is een zeer ervaren collega en heeft zich de afgelopen jaren als Hoofd TV al meer dan bewezen. Vanaf 1 januari vormen we samen de dagelijkse leiding. Met de huidige ontwikkelingen in het medialandschap, de op handen zijnde bezuinigingen en hervormingen van het publieke bestel is een sterke directie van levensbelang. Ik ben ervan overtuigd dat wij de belangen van de omroep als geen ander kunnen vertegenwoordigen binnen Hilversum en ook in politiek Den Haag.”

Jan Slagter blijft spreekbuis en het gezicht van MAX naar buiten toe en zal ook aanwezig zijn tijdens diverse ledenactiviteiten.

