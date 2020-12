Omroep Max heeft begin deze maand het ledenaantal van 400.000 bereikt. Sinds 1 januari zijn er 20.000 leden bijgekomen, meldt de omroep, die verschillende ledencampagnes heeft gevoerd.

“Het is echt fantastisch dat zoveel mensen zich aanmelden als lid van Omroep MAX”, zegt omroepbaas Jan Slagter. “We zijn echt een vereniging, met een actief verenigingsleven. Normaal gesproken organiseren we ledendagen, dagjes uit, reizen en allerlei andere activiteiten. We komen op voor de belangen van onze doelgroep, de ouderen, en dat zie je terug in onze programmaā€™s. Ik hoop van harte dat de leden ons ook de komende jaren blijven steunen. Ik ben ontzettend trots op dit bereikte resultaat.”

Leden van een omroepvereniging moeten minimaal 16 jaar zijn en in Nederland wonen. Een lid moet minimaal 5,72 euro lidmaatschap per jaar betalen.