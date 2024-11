Tannaz Hajeby (29) gaat de weekendochtendshow op NPO Radio 2 maken. Ze is vanaf zaterdag 4 januari elke zaterdag- en zondagochtend van 06:00 tot 09:00 uur te horen met haar nieuwe programma ‘De T van Tannaz’. Met de komst van Tannaz keert Omroep MAX na veertien jaar terug op NPO Radio 2.

“Het is niet meer dan terecht dat MAX behalve als hofleverancier van NPO Radio 5 ook weer op NPO Radio 2 te horen is, de marktleider onder 55-plussers”, zegt Omroep MAX-directeur Jan Slagter. “Ons team van presentatoren is zeer ervaren en we willen ook nieuwkomers een kans bieden. Ik ben blij dat Tannaz ons komt versterken. ”

Hoofd Radio van Omroep MAX, Daniël Dekker, zegt in een persbericht: “Met Tannaz hebben we een nieuw talent in huis gehaald waar we trots op zijn. Behalve talentvol is ze een uitgesproken radiomaker met een heel eigen geluid.”

Eigen ochtendprogramma

Tannaz is nu nog tussen 4:00 en 6:00 uur te horen op Radio 2. “Toen ik de overstap maakte naar NPO Radio 2, heb ik altijd geroepen dat ik mij wil ontwikkelen en dat ik droom van een eigen ochtendprogramma”, vertelt ze. “Ik ben dankbaar dat ik een jaar lang extra vroeg ben begonnen om nu klaar te zijn voor de officiële ochtendshow in het weekend. Op naar nog meer mooie radioprogramma’s voor en door luisteraars.”

Foto: Omroep MAX