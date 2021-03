Peter Eijsvoogel en Steven Flipse zijn door demissionair minister Arie Slob benoemd tot commissaris bij het Commissariaat voor de Media. Beiden hebben een termijn van vijf jaar bij de mediawaakhond. Steven Flipse volgt Jan Buné op, die deze functie sinds 1 september 2013 bekleedde. De positie van Peter Eijsvoogel stond nog open.

Het was de afgelopen jaren onrustig bij het Commissariaat voor de Media. Zo ontsloeg de minister eind 2019 een van de commissarissen, officieel wegens een vertrouwensbreuk. Uit onderzoek van NRC bleek dat er interne chaos was bij de mediawaakhond. Het ziekteverzuim was hoog en er zou sprake zijn van een onveilige werksfeer.

Nieuwe commissarissen

De nieuwbakken commissaris Steven Flipse (55) begon zijn carrière bij Tata Steel en Getronics, waarna hij twintig jaar als CFO/COO bij Sanoma werkzaam was. “Steven heeft naast zijn kennis en ervaring op het financiële vakgebied en in de mediawereld een ruime ervaring als directeur en bestuurder”, zegt het CvdM. Hij is ook aandeelhouder bij uitgever De Jonge Lezer (een uitgever van jeugd magazines) en Kompas Publishing.

Peter Eijsvoogel (62) is advocaat en managing partner bij het internationale advocatenkantoor Allen & Overy. “Hij heeft naast zijn uitgebreide kennis op het juridische vakgebied ruime ervaring met toezicht. Hij blijft daarnaast ook actief als advocaat en raadsheer–plaatsvervanger in het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch”, aldus het CvdM.

Besluitvorming

Voorzitter Renate Eringa – Wensing over de benoemingen: “Peter heeft ruim 25 jaar ervaring als advocaat onder meer op het gebied van overheidstoezicht op markten. Zijn benoeming zorgt voor juridische slagkracht. Met Steven hebben wij een man met veel financiële expertise en ervaring in de mediawereld in huis gehaald. Ik ben er van overtuigd dat zij samen met onze medewerkers een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de toekomst van het Commissariaat.”

Het College van Commissarissen bestaat uit drie commissarissen, waarvan twee parttime, die gezamenlijk zorgen voor de bestuurlijke besluitvorming. De dagelijkse leiding en de aansturing van de organisatie ligt bij de collegevoorzitter.

Foto: Google Maps