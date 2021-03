Lex Gaarthuis wordt definitief niet vervolgd voor het coronalied dat hij in februari vorig jaar op Radio 10 liet horen. Het carnavalske nummer ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ kwam de dj op veel kritiek te staan. Er werden meldingen gedaan bij het Meldpunt Discriminatie, ook deden mensen aangifte bij de politie. Het Openbaar Ministerie oordeelde in juni al dat het nummer niet strafbaar was, maar daartegen werd bezwaar gemaakt door het Pan Asian Collective. Maar het Hof in Amsterdam heeft besloten dat er geen vervolging komt.

57 Chinees-Nederlandse organisaties, die de Chinese gemeenschap in Nederland vertegenwoordigden, noemden het nummer bovendien ‘haatzaaiend en discriminerend’. In het lied werd onder meer gezongen: “het komt allemaal door die stink-Chinezen” en er werd gewaarschuwd voor het eten van een Chinese maaltijd. De radio-dj heeft na het uitzenden van het lied onder meer zijn excuses aangeboden op de website van Radio 10, op de radio zelf, en op social media.

Het gerechtshof noemt de uitspraak “stink-Chinezen” beledigend, maar begrijpt ook dat de dj niet als bedoeling had om te beledigen. “Integendeel: hij wilde juist de mening belachelijk maken van mensen, die denken dat Chinees eten een coronabesmetting zou kunnen veroorzaken”, aldus het gerechtshof.

Foto: William Rutten