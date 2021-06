Wie voor één dag radio wil maken op een FM-frequentie, kan dat vanaf 30 juni weer doen. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) gaat evenementenzenders weer toestaan, nu de coronamaatregelen langzaam verleden tijd zijn. Vanaf eind juli (25 juli) is het weer toegestaan om meerdere dagen van een evenementenzender gebruik te maken.

Het aanvragen van een evenementenzender was sinds eind vorig jaar niet meer mogelijk, vanwege de lockdown die toen van kracht werd. Een voorwaarde om toestemming te krijgen voor een evenementenzender, is dat die tijdelijke zender bestemd is voor het publiek dat bij het evenement aanwezig is. Vanwege de lockdown waren evenementen langere tijd niet toegestaan.

Foto: Jürgen Diermaier via Pixabay