Serious Request: The Lifeline heeft vorig jaar 1.524.000 euro opgebracht. Dat is ruim een ton meer dan de eindstand die op kerstavond bekend werd gemaakt. De dj’s kregen toen een cheque van 1.418.513 euro overhandigd. De maanden na de tweede editie van The Lifeline is het bedrag verder opgelopen, meldt Het Rode Kruis vandaag.

Toch ligt het nettobedrag dat The Lifeline opleverde lager. Het Rode Kruis trekt namelijk 107.000 euro van de opbrengst van 2019 af, vanwege wervingskosten. Daardoor blijft er 1.417.000 euro over voor de strijd tegen mensenhandel. Het Rode Kruis gebruikt het geld onder meer om voorlichting te geven op middelbare scholen in Nederland, maar ook om psychosociale hulp aan slachtoffers te bieden.

Drie dj-duo’s liepen in de week voor kerst van Goes in Zeeland, naar hartje Groningen. Het was de tweede editie van The Lifeline, na de eerste editie in 2018. 3FM brak toen met het Glazen Huis, dat jarenlang gold als dé publiekstrekker van de zender.

Voorzichtiger

Het Rode Kruis is de laatste jaren voorzichtiger met het schatten van het eindbedrag van Serious Request. Het eindbedrag van het Glazen Huis 2014 in Haarlem werd in de maanden na het evenement namelijk met bijna vier ton naar beneden bijgesteld.

Het hoogste eindbedrag ooit met Serious Request werd opgehaald in Enschede, waar het Glazen Huis in 2012 stond. Er werd toen 13.839.731 euro ingezameld. Ook was de editie in de Twentse stad het best beluisterde Glazen Huis ooit.

Foto: NPO 3FM | Raymond van Olphen