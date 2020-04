Op de vierde actiedag heeft de speciale editie van 3FM Serious Request 150.820 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor het Rode Kruis, dat het in gaat zetten in de strijd tegen de coronapandemie. Afgelopen dinsdag stond, na anderhalve dag actievoeren, de teller op ruim 71.000 euro.

Het Rode Kruis gaat het geld onder meer besteden aan het maken van voedselboxen, die worden uitgedeeld aan mensen die door de coronacrisis moeite hebben om rond te komen. De pakketten worden samengesteld uit het voorraadoverschot van boeren die nu door de coronapandemie hun producten niet kwijt kunnen aan de horeca.

Eindshow

De 3FM-dj’s zamelen nog tot en met zaterdag geld in, onder de noemer Serious Request: Never Walk Alone. Net als tijdens de reguliere decembereditie, is er deze keer ook weer een eindshow. Niet op een groot podium met duizenden bezoekers, maar louter online. Artiesten die hebben toegezegd zijn onder meer DI-RECT, songfestivalkandidaat Jeangu Macrooy en Marcus Mumford, leadzanger van Mumford & Sons.

De eindshow duurt zaterdag van 18:00 tot 20:30 uur en is dus te volgen via 3FM en de onlinekanalen van de jongerenzender.

Foto: NPO 3FM | Ben Houdijk