Sander Hoogendoorn heeft vanochtend om 6:00 uur op NPO 3FM het startschot gegeven voor een speciale editie van Serious Request: The Lifeline. De zender zamelt tot en met zaterdag geld in voor het Rode Kruis in de strijd tegen het coronavirus. Dat doet het station onder de noemer ‘SR20: Never Walk Alone’.

Deze editie van Serious Request verschilt wel van vorige edities. Zo wandelen de 3FM-dj’s niet door het land, maar maken ze radio vanuit de reguliere studio in Hilversum. Luisteraars kunnen geld doneren wanneer ze een liedje aanvragen voor bijvoorbeeld iemand die ziek is, thuis werkt of voor iemand die werkt in de zorg.

Shifts van zes uur

De dj’s draaien deze week shifts van zes uur, waarin ze onafgebroken radio maken. Sander Hoogendoorn is dagelijks tussen 6:00 en 12:00 uur te horen, gevolgd door Timur Perlin van 12:00 tot 18:00 uur, en Frank van der Lende en Eva Koreman tussen 18:00 uur en middernacht.

’s Nachts is telkens een andere dj te horen. Achtereenvolgend zijn dat Wijnand Speelman, Jorien Renkema, Sagid Carter, Mark van der Molen en Rob Janssen. Via een videoverbinding worden de dj’s vergezeld door een nachtgast. Maandagnacht is dat rapper Donnie, dinsdagnacht is Thijs Boontjes te gast.

Foto: NPO 3FM | Hans-Peter van Velthoven