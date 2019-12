Op dag 4 is de tussenstand van Serious Request: Lifeline 802.751 euro. Vorig jaar stond de teller op dag 4 iets lager; op 737.593 euro.

Vandaag brachten de dj’s naar buiten dat Eva Koreman de meeste blaren heeft van het lopen. Sander Hoogendoorn heeft er nog geen een.

Vernieuwde opzet

De tweede editie van The Lifeline ging afgelopen woensdag van start. Drie dj-duo’s lopen naar hartje Groningen, om daar op Kerstavond aan te komen. De vervanger van het Glazen Huis haalde vorig jaar ruim 1,4 miljoen euro op. De opzet van de actie wel iets anders dan in 2018. Zo waren er toen drie verschillende routes in plaats van één route. Ook zamelde 3FM geld in voor drie goede doelen, in plaats van één.

