NPO 3FM en het Rode Kruis zetten zich met 3FM Serious Request: The Lifeline dit jaar in om aandacht te vragen voor mensenhandel. De dj’s gaan te voet van Goes naar Groningen. Dit is live te zien via de videostreams en te horen op de zender. De logistieke en facilitaire partners FabriQ en NEP geven een kijkje achter de schermen.

“Los van radiozender 3FM zijn er ook nog de digitale kanalen van de NPO en 3FM zelf en haakt NPO 3 aan via de NTR”, zegt Dave Nijmeijers, één van de eigenaren van FabriQ Media Group. “Dan wil je zo efficiënt mogelijk produceren en probeer je via de techniek zoveel mogelijk programma’s te maken die er net even anders uitzien.”

De Lifeline-teams maken wandelend non-stop live radio en televisie en worden vergezeld door drie cameramensen: één voor de losse sfeershots, en twee die de dj’s volgen. Ondertussen kunnen mensen inbellen om een plaatje aan te vragen en dat gebeurt allemaal op locatie. Dave: “Alles en iedereen moet met elkaar kunnen praten, met zo min mogelijk vertraging om goede crosstalks te kunnen voeren.”

“Een meerijdende auto volstoppen met techniek heeft geen zin, want die kan er niet altijd bij als er wordt gewandeld door bijvoorbeeld bossen of over fietspaden en –bruggen”, zegt Dave. De oplossing werd gevonden in een platte RF-loopkar met de benodigde apparatuur en stroomvoorziening. “De grootste uitdaging vormen natuurlijk de verbindingen, maar ook de stroomvoorziening. We hebben een heel logistiek accuschema van opladen en omwisselen gemaakt.”

NEP heeft samen met VodafoneZiggo de hele route vooraf verkend of overal wel voldoende bereik is. Martijn Meijnders van NEP: “Er is gekeken of we de antennemasten zo kunnen configureren dat het bereik wordt verbeterd. We praten daarbij ook over zogeheten 4G slicing, waarbij bepaalde frequenties als testcase voor deze operatie kunnen worden vrijgemaakt. Binnen het hele project worden 112 simkaartjes gebruikt, dus dat is wel een dingetje.”

Hoofdkwartier

Vorig jaar fungeerde Tivoli in Utrecht als uitvalsbasis voor 3FM Serious Request: The Lifeline, met een mobiele radioregie en OBV, maar ditmaal blijft 3FM in de Peperbus het hoofdkwartier en wordt het hele project vanuit het Media Park geregeld. Red Bee Media verzorgt de radiotechniek, NEP regelt alles vanuit zijn LiveCenter en de cloud.

Martijn Meijnders: “Met vier regisseurs voor visual radio, één voor de updates op NPO 1 en twee voor de eindregie. Voor ons is dit uniek, met zoveel afdelingen zo lang achter elkaar in touw zijn. Het grootste pluspunt is dat we daarin alles ruim van tevoren al softwarematig kunnen bouwen, inrichten en testen.”

Dave Nijmeijers: “Het is een enorm verbindings- en contentcircus, het is echt een bizarre operatie.”

