Coen en Sander zijn op zoek naar meer verdieping. “Dat staat bij ons allebei wel hoog op het lijstje”, zegt Coen Swijnenberg in Broadcast Magazine. “We zijn nu iets aan het bedenken waarmee we echt iets kunnen doen voor mensen. Maar wel op een goede manier. Als wij ineens heel erg de wereld gaan zitten verbeteren, denken mensen ook: wat is dat voor raar gedoe?”

Volgens Sander Lantinga is het 538-duo nu af en toe ook al heel serieus. “Ik zag vandaag een foto in de krant van een vijfjarig jongetje in Dublin. Die zat spaghetti te eten, koude spaghetti van een kartonnetje, bij een ‘homeless shelter’. Nou, mijn zoon is vijf. Daar gaan we het dan wel over hebben, en dan wordt het even niet lachen.”

Podcasten

De heren denken niet dat ze nog tien jaar bij Radio 538 blijven. Coen: “Ik vermoed dat er dan wel ergens een man uit een kantoortje komt zeggen: ‘Moet het niet eens stoppen?’ Maar voor daarna heb ik geen plan.” Sander vult aan: “Er zijn nog andere zenders en we kunnen gaan podcasten.”

Het gesprek vond overigens plaats voordat bekend werd dat Coen Swijnenberg voorlopig even rust neemt. Hij wordt vervangen door Edwin Evers.

Foto: Radio 538