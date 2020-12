Luisteraars van NPO Radio 1 hebben de afgelopen weken vaak gebeld over de verkoudheid van presentatrice Ghislaine Plag. Ze is al drie weken verkouden, zo is dagelijks te horen in het programma ‘Spraakmakers’.

“Niets helpt, geen sprays en geen druppels, rust noch regelmaat, het is gewoon snot op snot op snot en hees en hoesten bovendien”, zegt ze in De Volkskrant. Maar corona is het niet, dat heeft ze nu al tien keer getest.

De ware reden is de tijd van het jaar, een dochter op school en een keer zonder jas naar buiten. “Elk snifje leidt tot telefoontjes: ‘Mag zij daar wel zitten? Moet ze niet naar bed? Het is allemaal goedbedoeld en ik begrijp het ook, maar ik zit daar om gesprekken in goede banen te begeleiden, die fysieke gedoetjes kunnen me natuurlijk gestolen worden.”

Foto: Stijn Ghijsen