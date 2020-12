Erik de Zwart is een van de kandidaten in het 21ste seizoen van Wie is de Mol?. De radio-dj en media-ondernemer neemt het in de populaire tv-serie op tegen negen andere kandidaten. Het 21ste seizoen vindt dit keer plaats in Tsjechië.

Andere deelnemers aan het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? zijn journalist en politiek verslaggever Charlotte Nijs, beeldend kunstenaar en essayist Florentijn Hofman, frontman van de band Chef’Special Joshua Nolet, zangeres Lakshmi Swami Persaud, televisiepresentatrice en adjunct-hoofdredacteur van LINDA.nl Marije Knevel, cabaretier en theatermaker Remco Veldhuis, actrice Renée Fokker, voetbalster Rocky Hehakaija en schrijver en programmamaker Splinter Chabot.

Het 21ste seizoen van Wie is de Mol? is vanaf zaterdag 2 januari te zien, om 20:30 uur op NPO 1. Erik is overigens niet de eerste radio-dj die meedoet aan de tv-serie: eerder waren al onder meer Jeroen Kijk in de Vegte, Coen Swijnenberg, Jan-Willem Roodbeen, Annemieke Schollaardt en Sander Lantinga te zien als deelnemers.

Huidig NPO Radio 2-dj Paul Rabbering was zelfs de winnaar van seizoen 7, in 2007.

Foto: AVROTROS