NPO Radio 5 staat vanaf morgen in het teken van de sixties tijdens de Evergreen Week van de Jaren 60. De themaweek duurt tot vrijdag 7 februari. Eerder zorgde de week voor hogere luistercijfers.

“Met een themaweek die op geen andere landelijke zender te horen is, bewijst Radio 5 zijn bijzondere rol in de Nederlandse radiowereld. Onze luisteraars genieten het hele jaar al van muziek uit met name de jaren zestig en zeventig”, zegt Peter de Vries, zendermanager van Radio 5.

Op de eerste dag van de Evergreen Week van de Jaren 60, zaterdag 1 februari, komt Angela Groothuizen vanaf 12:00 uur live vanuit ‘De Vioolkist’ in Hilversum. Angela De week wordt op vrijdag 7 februari afgesloten met de Evergreen Toplijst van de Jaren 60. De luisteraars stellen komende week de lijst samen.

Foto: NPO Radio 5 – 2019