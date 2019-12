Gio Lippens stopt na 6 jaar als duider van de sport in de ochtendeditie van het NOS Radio 1 Journaal. Hij wordt opgevolgd door Tom van ’t Hek, de man die hij zes jaar geleden opvolgde.

Naast duider in de ochtend is Gio ook te horen als verslaggever van het wielrennen bij de NOS. Hier ontving hij in 2016 de RadioFreak Award voor Beste Verslaggever voor.

Tom van ’t Hek werkte van 2013 tot en met augustus 2016 bij BNR. Hiervoor was hij ook al werkzaam bij de NOS op Radio 1. Als duider van de sport in de ochtend en in zijn eigen programma ’t Hek van de Dam op Radio 1. Daarna werd hij presentator van de zondagmiddaguitzending van Langs de Lijn en in de zomer was hij te horen in Radio Tour de France. Op televisie schoof hij geregeld aan bij Studio Voetbal.

Foto: RadioFreak.nl